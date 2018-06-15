Hulusi Akar askere moral için Şırnak'ta bayrama girdi

Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde Şırnak'a gelerek, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte bir takım denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar buradan beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile askeri helikopterle 23. Piyade Tümen Komutanlığına gitti.

BAYRAM NAMAZINI CİZRE'DE KILDI

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerle fotoğraf çektiren Orgeneral Akar, geceyi 23. Piyade Tugay Komutanlığında geçirdi. Sabah helikopterle Cizre'ye geçen Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile bayram namazını Huzur Camisinde kıldı.

ÇARŞIDA GEZDİ, MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Orgeneral Akar, bir süre çarşıda gezdi. Bir restoranda kahvaltı yapan Orgeneral Akar, buradaki vatandaşlarla bayramlaştı, sohbet etti. Orgeneral Akar ve beraberinki komutanlar daha sonra 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına giderek Mehmetçik'le bayramlaştı.