Hulusi Akar askerlerle iftar yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetledi.

TERÖRLE MÜCADLEDE KARARLILIK MESAJI

Burada terörle mücadeleyle ilgili kararlılık mesajları veren Akar, "Terörle mücadelemiz 365 gün aynı şiddet ve tempoda devam ediyor. Belli bir noktaya gelindi. Çalışmamız, gayretimiz bunu bir şekilde sonlandırmak ve en son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek." dedi.

ASKERLERLE İFTAR YAPTI

Akar, TCG Gaziantep fırkateyninin erbaş-er salonunda askerlerle bir süre sohbet etti. Gemiden yapılan "TCG Gaziantep için iftar vakti" anonsunun ardından yemek duası yapıldı.

"Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun" ifadelerinin ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Orgeneral Akar, askerlerle iftar yaptı.

SİGARA İÇEN SUBAYLARA TAVSİYE

Orgeneral Akar, iftar sonrasında askerlere sigara içip içmediklerini sordu. Bazı subay ve astsubayların sigara içtiklerini belirtmesi üzerine Akar, onlardan sigarayı bırakmalarını istedi.