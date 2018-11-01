Hulusi Akar bedelli başvurularıyla ilgili bilgi verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilincele kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu.

TOPLAM BAŞVURU SAYISI

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 091, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

"ABD'NİN SÖZLERİNE RAĞMEN YPG HENDEK KAZIYOR"

Bakanı Akar YPG'ye yapılan opersayonlar sonrası ABD'den gelen tepkiye dair de "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.