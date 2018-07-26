Hulusi Akar: Bedelli konusunda biz ihtiyaçları ortaya koyduk

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti. Akıllarda 21 günlük temel eğitim süresi var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuyla ilgili konuştu.

Milliyet'e konuşan Hulusi Akar, “MHP de bu talebin askeri kanattan geldiğini açıkladı, TSK’nın içini iyi biliyorsunuz siz mi istediniz” sorusuna, “Tamamen tesadüf, tamamen tevafuk. Normal süreç sonunda ortaya çıkan sonuç bu” yanıtını verdi.

"BİZ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Akar, er ve erat başta olmak üzere alt seviyedeki rahatsızlığı dindirmek için mi temel eğitim getirildiği iddiaları için de şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayır hayır, ayrı bir konu var. Normal olarak sürecin akışı içinde bir takım ketler, datalar konuluyor... İnsanların kararları şu veya bu şekilde tecelli ediyor. Hadise bundan ibaret. Her şey anlatıldığı ve inceleme yapıldığı zaman bu sonuca gelindi. Meclis’in kendi kararı, Meclis’in kendi tercihi. Biz fact’leri ortaya koyuyoruz. İhtiyaçlar budur, sorunlar budur, riskler var, tehditler var ortaya konuluyor ve bir karara varılıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir teklif yok, herşey Meclis’te hazırlanıyor.”

“PROBLEMLER ÇÖZÜLÜR”

Akar, “askeri yükümlü” istatistikleri konusunda ise, “Bu şekliyle, bu yasayla inşallah bütün problemler hallolacak, her şey hale yola girecek. Ülkemiz ve millet için hayırlı olacak. Amaç hasıl olur. Olur tabii olur. Zamanla doğru bir noktaya geliriz” ifadelerini kullandı.

"ER ALIMINA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Hulusi Akar, profesyonel askerlik konusunda istenen noktaya gelinip gelinmediğine ilişkin olarak da, “Zaten var. Bizim uzman çavuş erbaş alımlarımız devam ediyor” diye konuştu. 2020’den itibaren jandarmanın da er alımı yapmayacağına dikkati çeken Akar, “TSK için de er almama durumu geçerli mi” sorusu üzerine, “Biz er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akar, bedelli askerlik uygulamalarından bugüne kadar en az yüzde 10, en yüksek yüzde 30 oranında yararlanıldığını anımsatarak, bu düzenlemeden de 150 bin ila 400 bin kişi arasında başvuru beklediklerini açıkladı.