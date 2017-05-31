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Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği yazılı yanıttan ayrıntılar..

31.05.2017 - 04:17
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Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

Akar'ın verdiği 8 sayfalık yanıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  halka seslendiği ana kadar yaşananlar dikkat çekti:

"DAHA BÜYÜK BİR PLANIN PARÇASI OLABİLECEĞİ MÜTALAA EDİLDİ"

"İhbar edilen olayın daha büyük bir planın parçası olabileceği mütalaa edildi. Öncelikle saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne (SKKHM) Ankara hava sahası ile birlikte tedbiren tüm Türkiye hava sahasında askeri uçak ve helikopterlerin üslerine dönmesi, yeni kalkışmalara da izin verilmemesi direktifini verdim. Bu esnada MİT Müsteşarı, Sayın Cumhurbaşkanını bilgilendirmek istediğini söyledi. Müteakiben Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü ile telefon görüşmesi yaptı."

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"Kara Kuvvetleri Komutanı'na derhal; Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmesini, istihbaratın doğruluğunu tetkik etmesini ve gerekli gördüğü her tedbiri almasını emrettim. Tank ve zırhlı araçların birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emrettim."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI, DARBECİLERİN ÜMİTLERİNİ YOK ETTİ"

"Darbe girişiminin başladığı saatten itibaren sabah Akıncı Üssü'nden ayrıldığım saate kadar hiçbir pazarlık söz konusu olmadı. Açık, sert, öfkeli yorumlarımı sürekli ifade ettim. Türkiye'yi Suriye'ye, Mısır'a çevirdiklerini, Balkan Savaşı'ndan beter ettiklerini, hendeklerdeki asker-polis kardeşliğini tahrip ettiklerini söyledim.
Sayın Cumhurbaşkanımız'ın, Atatürk Havalimanı'nda kalabalığa canlı yayında yaptığı konuşma, darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok etti."

"BAŞARILI OLAMAYACAKLARINI ANLAYINCA.."

"Başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu vasıtasıyla beni Başbakan ile görüştürdüler. Başbakanımız'a hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, askeri savcı, cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklarını söyledim."

Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

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