DEAŞ, YPG ve PKK gibi terör örgütlerin hak ettiği cevabı en kısa sürede alacağını belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Döktükleri kanın hesabını verecekler" dedi.

"MİLLİETİMİZ İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’a Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Akar, “Musa askerliği seviyordu, askerler de Musa’yı seviyordu. Dolayısıyla böyle kahraman, sevilen, sayılan, fedakar bir silah arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ancak şu bilinsin ki ülkemizin, milletimizin, birliği, beraberliği bütünlüğü, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için bu coğrafyada dün olduğu gibi bugün de cihat etmeye hazırız. Ülkemiz, milletimiz için yapmamız gereken neyse dün yaptık, bugün de yapacağız. Şehitlerimiz, yaralılarımız olacak. Fakat bunun ötesinde bir diğer husus var ki bugüne kadarki şehitlerimizin olmadığı gibi Musa’nın da kanı yerde kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"BU OPERASYON SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE ALAKALI DEĞİL"

Afrin’e gerçekleştirilen harekatın bölgedeki terör unsurlarının kökünü kazımak olduğunu açıklayan Akar, şöyle konuştu:

“Hepinizin bildiği gibi bu mücadele Suriyeli kardeşlerimizle alakalı değil. Bu tamamen teröristlere yönelik bir faaliyet. Teröristlerin sadece Türkiye’ye değil, tüm bölgeye bizzat Suriye’de yaşayan masum insanlara uyguladıkları baskı ve zulmü sona erdirmek için TSK’nın bir gayreti, bir çalışması, bir operasyonu bu. İnşallah hiçbir sivile zarar vermeden DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler.”