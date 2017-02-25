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Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

Fırat Kalkanı harekatının 185. gününde El Bab terör örgütü DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın alınmasının ardından asker kurban kesti.

25.02.2017 - 10:19
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Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

EL BAB ZAFERİ SONRASI KURBAN KESİLDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, kuvvet komutanlarıyla birlikte gittiği Kilis'teki Fırat Kalkanı Harekat Merkezi'nde, El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı saatlerde kurban kesildi.

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

EL BAB'I ALAN KOMUTANLARI TEBRİK ETTİ

Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etti.

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

Orgeneral Akar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından. harekata iştirak eden birlik komutanlarına hitap etti.

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

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