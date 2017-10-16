Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor.
AYRINTILAR GELECEK..
FOTOĞRAF: Yaşar Güler'in alıkonulması
FOTOĞRAF: Hulusi Akar'ın alıkonulması
FOTOĞRAF: Darbeci Mehmet Dişli koridorda sürekli telefon görüşmesi yaptı.
FOTOĞRAF: Darbeci terörist, Yaşar Güler'in alıkonulduğu odaya elinde iple girdi.