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Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in darbeci teröristler tarafından alıkonulma görüntüleri ortaya çıktı.

16.10.2017 - 12:23
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor.

AYRINTILAR GELECEK..

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

FOTOĞRAF: Yaşar Güler'in alıkonulması

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

FOTOĞRAF: Hulusi Akar'ın alıkonulması

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

FOTOĞRAF: Darbeci Mehmet Dişli koridorda sürekli telefon görüşmesi yaptı.

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

FOTOĞRAF: Darbeci terörist, Yaşar Güler'in alıkonulduğu odaya elinde iple girdi.

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