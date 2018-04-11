Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'daki birlikleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile İstanbul ve Çorlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Akar, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri denetledi, incelemeler yaptı.

AKAR, İHA'LARI DENETLEDİ

İstanbul ve Çorlu'daki birliklerin ziyaretinden sonra Akar; Kuvvet Komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri de ziyaret etti.

Daha sonra Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Hulusi Akar birlikte İHA'ların üretimlerini inceledi.







