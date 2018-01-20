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Hulusi Akar: Kardeşlerimizi kurtarmak için oradayız

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 23:38..
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Hulusi Akar: Kardeşlerimizi kurtarmak için oradayız

Başbakan Binali Yıldırım'ın da merkezde bilgilendirildiği operasyonun Güvenlik Konseyi kararı ve BM Sözleşmeleri’ne göre meşru müdafaa çerçevesinde yapıldığını kaydeden Akar, Suriye’nin toprak haklarına saygı çerçevesinde gerçekleştiğini kayderek, "Bölgedeki kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı Hulusi Akar yönetiyor

Hulusi Akar: Kardeşlerimizi kurtarmak için oradayız

"BÖLGE HALKINI ZULÜMDEN KURTARMAK İÇİN"

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere 'Zeytin Dalı' harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir."

"BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR"

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Hulusi Akar: Kardeşlerimizi kurtarmak için oradayız

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