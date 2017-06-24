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Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Siirt'teki 3. Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret ederek Mehmetçik ile orucunu açtı.

24.06.2017 - 23:52
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Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

genelkurmay siirt

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Eruh ilçesindeki 3. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına ziyaret gerçekleştirdi.

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Buradaki askerlerle ramazan ayının son iftarını yapan Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, personelin bayramını kutladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, iftar sonrası personele hitabında, Siirt Herekol Dağı'nda, Bestler-Dereler bölgelerinde çok etkili ve sonuç alıcı operasyonların icra edildiğini ve edilmeye devam edileceğini belirtti.

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Akar, bölücü terör örgütü ile mücadelede kahramanlıklarından dolayı personele teşekkür ederek, bu kutsal mücadelenin yüce Türk milletinden aldıkları güç ve devletin verdiği destekle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim, kararlılık ve inançla kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı

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