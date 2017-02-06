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Hulusi Akar Mardin'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır hattında incelemelerde bulunuyor. Kilis ve Gaziantep'in ardından Mardin'e gitti.

06.02.2017 - 11:19
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Hulusi Akar Mardin'de

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik protokol kapısı girişinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte valilik makamına geçti.

Hulusi Akar Mardin'de

KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Yaman, Genelkurmay Başkanı Akar’a ziyaretinden dolayı plaket takdim etti.

Valilik ziyaretinin ardından Akar ve kuvvet komutanlarının sınır hattında bulunan birliklerde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Hulusi Akar Mardin'de

Hulusi Akar Mardin'de

Hulusi Akar Mardin'de

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