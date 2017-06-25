Hulusi Akar: Mücadele devam edecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ile Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

VATANDAŞLARLA TEK TEK BAYRAMLAŞTI

Camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Akar, ilçe sakinlerinin ikram ettiği geleneksel bayram yemeğini yedi.

Daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah'ın türbesi ile müzesini ziyaret eden Akar, burada yetkililerden bilgi aldı.

ŞEHİT MEZARINA ZİYARET

Geçen yıl Siirt'in Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan geçici köy korucusu Mehmet Emin Akyıldız'ın kabrinde dua eden Orgeneral Akar, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Konuşmasında terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

Ardından Kaletül Üstat Tepesi'ndeki seyir terasına geçen Akar, bir süre Botan Vadisi'ni izledi.