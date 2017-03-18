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Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

Hulusi Akar Paşa, Genelkurmay'da düzenlenen Şehitleri Anma Töreni programında şehit aileleriyle buluştu.

18.03.2017 - 10:14
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Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

Törene; Çanakkale, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yanı sıra Ankara Merasim Sokak’ta askeri aracın geçişi sırasındaki terör saldırısında, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker, polis, sivil memur, korucu, öğretmen ve sivil vatandaşların aileleri katıldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de törende yer aldı.

Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

Atatürk Kültür Sitesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, kısa film gösterimi yapıldı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan bazı şehit aileleri duygu yüklü anlar yaşadı.

Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

"EVLATLARIMIZIN KANI YERDE KALMAYACAK"

Akar, yaptığı konuşmada, Türk askerinin gösterdiği insan kudretini aşan başarıların Türk milletinin yüksek kahramanlık, fedakarlık ve asaletinin örneklerinden olduğunu belirtti. Türk ordusunun daima milletinin emrinde olduğunu dile getiren Org. Akar, ordunun şehitlerin izinde yürümeye devam edeceğini belirterek, “Milletçe üzgünüz, kızgınız. Türk milletinin bağrından çıkan ordumuz, bugüne kadar evlatlarımızın kanlarını yerde bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır. Bu uğurda şehitlerimize layık olmak için azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

ŞEHİT AİLELERİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Tören kapsamında Atatürk Kültür Sitesi’nde Türk halk müziği sanatçısı Azerin Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası ile Mehteran Birliği tarafından, “Şehitler Destanı Oratoryosu” sahnelendi. Oratoryoyu, 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Merasim Sokağı’nda askeri aracın geçişi sırasındaki terör saldırısında şehit olanların ailelerinin de bulunduğu 61 şehidin 134 yakını izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile oratoryoyu izleyen şehit aileleri duygu yüklü anlar yaşadı. Oratoryonun ardından Orgeneral Akar, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci Semih Terzi’yi vuran şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in de aralarında bulunduğu şehit ailelerine hediyeler verdi.

Hulusi Akar şehit aileleriyle yakından ilgilendi

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN KAÇAN ŞEHİT ÇOCUĞU

Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın fotoğraf çekiminden kaçmaya çalışan bir şehit çocuğunu kapüşonundan tutması hüzünlü ortamı birkaç saniye de olsa dağıttı.

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