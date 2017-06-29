Hulusi Akar şehit ailesine taziyelerini iletti

Hulusi Akar, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in, Altındağ Karacaören Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine taziyelerini iletti.

"YAZ KIŞ DEMEDEN MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Ziyarette konuşan Orgeneral Akar, "Şehidimiz Furkan, güvenlik güçlerimizle omuz omuza, vatanı, milleti için büyük bir özveriyle, kahramanlıkla mücadele etti, savaştı ve şehit oldu. Onunla birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin bütün mensupları şu anda gece gündüz, yaz kış demeden vatanımızın ve milletimizin birliği, bütünlüğü beraberliği, güvenliği için bizlerin burada rahat ve huzur içinde oturabilmesi için aralıksız mücadeleye azimle, kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

"HESABI SORULACAK"

Orgeneral Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde terörün ve teröristlerin bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tarihimize, kültürümüze, değerlerimize yaraşır şekilde son derece ciddi, hassas, dikkatli bir planlamayla masum tek bir insanın kılına dahi zarar gelmeden mücadelemiz sürdürülüyor ve dünyaya örnek şekilde devam ediyor. Hiçbir yanlış yapmamaya çalışarak, büyük bir hassasiyet ve dikkatle karada, havada bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemize karşı tehdit, tehlike teşkil eden ne kadar terörist, ne kadar unsur varsa bunların mutlaka hesabı sorulacak, bunlarla mutlaka mücadele sürdürülüp, etkisiz hale getirilmesi sağlanacak. Bu konuda kararlıyız."