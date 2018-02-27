Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları 16 Şubat'ta İzmir'de düşen uçakta şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu.
KOMUTAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Ziyarette acılı aile ile evde görüşen Akar, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Yaklaşık bir saat süren taziyede, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Akar, çıkışta mahalle sakinlerini de selamlayarak ailenin evinden ayrıldı.