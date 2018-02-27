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Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara'da yaşayan baba ocağına gitti.

DHA | 27.02.2018 - 21:22..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları 16 Şubat'ta İzmir'de düşen uçakta şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu.

KOMUTAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ziyarette acılı aile ile evde görüşen Akar, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaklaşık bir saat süren taziyede, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Akar, çıkışta mahalle sakinlerini de selamlayarak ailenin evinden ayrıldı.

Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti


Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti

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