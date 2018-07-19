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Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde operasyonlarla ilgili bilgi aldı.

AA | 19.07.2018 - 10:14..
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Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

2 BİN 270 RAKIMLI ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı.

Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle teröristlerin bir dönem "girilemez" olarak nitelendirdiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz


"ALÇAKLARI HUDUTLARIMIZIN DIŞINA ATTIK"

Akar burada yaptığı açıklamada, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz

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