taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9642
EURO
4,6565
ALTIN
163,20
PETR
62,5400

Hulusi Akar, Valeriy ve Bakıri ile görüştü

Suriye'deki güvenik sorunlarını görüşmek için Soçi'ye giden Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya ve İran'ın Genelkurmay Başkanlarıyla görüştü.

21.11.2017 - 23:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve İran'ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Soçi'den görüşen Hulusi Akar, Suriye üzerinde durdu.

Hulusi Akar, Valeriy ve Bakıri ile görüştü

 

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ KONUŞULDU

Soçi'de Genelkurmay başkanları Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadele işbirliği, bölgede oluşturulan Gerginliği Azaltma/Çatışmasızlık Bölgeleri'ni görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ikili ve üçlü toplantı gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Ayşenur Parıldak'ın cezası belli oldu
Terör örgütüne üye olmaktan yargılanan, kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı
Muğla'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.
İlhan Kesici'ye en büyük FETÖ tepkisi memleketinden
Hafta sonu katıldığı programda 15 Temmuz için "FETÖ mü yaptı bilmiyorum" diyen Sivasli Kesici'ye hemşehrileri tepki gösterdi.
Şehit Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev
Trabzon Maçka'da şehit olan Eren Bülbül'ün mezarının yanında 3 katlı ev yapımına başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

743
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

73
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

251
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

173
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

94
Beşiktaş grupta liderliği garantiledi

Beşiktaş grupta liderliği garantiledi

148
Cumhurbaşkanı'yla kız çocuğunun gülümseten diyaloğu

Cumhurbaşkanı'yla kız çocuğunun gülümseten diyaloğu

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM