Hulusi Akar, Valeriy ve Bakıri ile görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve İran'ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Soçi'den görüşen Hulusi Akar, Suriye üzerinde durdu.





ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ KONUŞULDU

Soçi'de Genelkurmay başkanları Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadele işbirliği, bölgede oluşturulan Gerginliği Azaltma/Çatışmasızlık Bölgeleri'ni görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ikili ve üçlü toplantı gerçekleştirdi.