taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Hulusi Akar ve Dunford Rakka operasyonunu planladı

Hulusi Akar ve Joseph Dunford’un İncirlik buluşmasından iki farklı Rakka rotası çıktı.

19.02.2017 - 13:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Hulusi Akar ve Dunford Rakka operasyonunu planladı

TSK kısa bir süre önce, DEAŞ’a karşı yürütülen El Bab operasyonunun sona yaklaştığını ve El Bab’da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.

İHA’ların tespit ettiği 108 terör hedefi Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı, 21 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi.

MASADA 2 PLAN VAR

Nihai hedef DEAŞ’ın sözde başkenti Rakka olarak belirlenirken; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüşmesinde masaya iki plan koydu.

Hulusi Akar ve Dunford Rakka operasyonunu planladı

İLK PLAN TEL ABYAD ÜZERİNDEN

İki plandan ilki, ÖSO’ya bağlı güçlerin Tel Abyad’dan Suriye’ye girip, PYD kontrolündeki bölgeden geçerek Rakka’ya ulaşmak.

İKİNCİ PLAN MÜNBİÇ ÜZERİNDEN

İkinci plan ise El Bab’dan sonra rotayı Münbiç’e çevirmek ve sonrasında buradan Rakka’ya uzanmak.

ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ İLK PLAN

Ankara’nın önceliği olan ilk plana göre, Türk ve ABD özel kuvvetleri, komandolar ve ÖSO güçleri Tel Abyad’dan Suriye’ye girerek PYD bölgesinden Rakka’ya ulaşacak.

Ancak bu planın uygulanması için ABD’nin PYD’yi ikna etmesi gerekecek.

Hulusi Akar ve Dunford Rakka operasyonunu planladı

ABD, PYD İLE GÖRÜŞMELİ

Türkiye ilk plan çerçevesinde Tel Abyad’tan Rakka’ya geçiş için enlemesine 20 kilometrelik bir hat talep ediyor. ABD’nin ise Ankara’nın bu talebine PYD ve Türkiye’yi orta noktada buluşturma çabasıyla karşılık vermesi bekleniyor.

İKİNCİ PLANDA ARAZİ ŞARTLARI SORUNU

Ankara’nın B Planı olarak düşündüğü Münbiç üzerinden Rakka’ya harekata ise arazi şartları nedeniyle sıcak bakılmıyor.

Hulusi Akar ve Dunford Rakka operasyonunu planladı

RUSYA YASAĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Genelkurmay Başkanlığı, sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından birtakım önlemler almış, TSK personelinin Rusya’ya seyahati yasaklanmıştı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından söz konusu yasak için yeniden çalışma başlatıldı.

Yasağın kaldırılmasına yönelik karargaha olumlu görüşler gelirken konu, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşıldı. Kısa süre içinde yasağın kaldırması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

57
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

159
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

831
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

217
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

119
İran'da sokaklar karıştı

İran'da sokaklar karıştı

175
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM