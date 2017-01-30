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Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

Nuri Pakdil Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şairlerden biri. Dönem dönem dile getirdiği fikirleri Kemalistleri çıldırtıyor.

30.01.2017 - 13:59
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Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Nuri Pakdil'i evinde ziyaret etmesi Sözcü ve Birgün gibi gazeteleri rahatsız etti.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

KEMALİSTLER, SOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Rahatsız olmalarının nedeni Nuri Pakdil'in bazı dönemlerde dile getirdiği fikirleri. Pakdil, Habertürk gazetesine verdiği bir röportajında "Bizim tek önderimiz Hz. Muhammed'dir" ve "Ne mutlu Müslümanım diyene" sözlerinin sahibi olduğu için, Hulusi Paşa ve Hakan Fidan'a da "Siz Atatürk'e karşı mısınız" şeklinde bir algı oluşturacak haberler hazırlıyorlar.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

İŞTE SÖZCÜ'NÜN YAPTIĞI HABERDEKİ İFADELER

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

BİRGÜN'ÜN HAZIRLADIĞI MANŞET GÖRSELİHulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

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