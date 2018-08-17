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Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'da

Akar ve Fidan, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 14:42..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE SURİYE'DEKİ İNSANİ DURUM

Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da bir araya gelen Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye'deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'da

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'da

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