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Hulusi Akar'ın ziyaretinin perde arkası

Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaretiyle ilgili "Vazgeçirmek için gitti" şeklinde bir açıklama yaptı ancak gerçek çok başka.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:10..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti.

Görüşmenin, Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği öğrenildi.

Nezaket ziyaretinde, o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.

GÜL'ÜN EVİNDE DEĞİL, OFİSİNDE GÖRÜŞTÜLER

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirttiler.

Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı da ifade edildi.

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