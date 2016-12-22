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Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Kilis ve Gaziantep’te denetleme ve ziyaretlerde bulundu.

İHA | 22.12.2016 - 16:07
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı'nda yaralanan askeri hastanede ziyaret etti.

Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

HULUSİ PAŞA'DAN ASKERLERE ZİYARET

TSK’dan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Orgeneral Akar, öğleden önce Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, sağlık durumları hakkında bilgi almıştır. Müteakiben Orgeneral Akar, bölgede bulunan Harekat Merkezine gitmiş, Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadele harekatına ilişkin gelişmeler hakkında son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri almıştır" denildi.

Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

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