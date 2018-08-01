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Hulusi Akar'dan intikam sözü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 01:07..
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Hulusi Akar'dan intikam sözü

Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.

Hulusi Akar'dan intikam sözü

"SÖZÜMÜ TUTMADAN ALLAH CANIMI ALMASIN"

Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan intikam sözü

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Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

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