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Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Operasyonu için net mesaj vererek, "Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek" dedi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 18:37..
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Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

Terör örgütü PKK/YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.

3. gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgli açıklamalarda bulunan Org. Hulusi Akar, kararlılık mesajı verdi.

"KARŞIMIZDA SADECE PKK YOK"

Genelkurmay Başkanı Akar, "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ da var. Amaç, hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok" dedi.

Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

"AMACIMIZ BARIŞIN SAĞLANMASI"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ayrıca, "Buradaki DAEŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması." şeklinde konuştu.

Hulusi Akar'dan operasyon mesajı VİDEO

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