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Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, terörle mücadele net mesajlar verdi: Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 21:09..
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Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Afrin'de çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan askerleri ziyaret etti.

"TEK DAMLA KAN YERDE KALMAYACAK"

Hulusi Akar teröristlere net mesajlar vererek, "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacak, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak" dedi.

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

Hulusi Akar'dan teröristlere gözdağı

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