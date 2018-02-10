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Hulusi Akar'dan üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

Genelkurmay Başkanı kritik bölgelerde incelemelerde bulundu. Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege hava sahasını havadan izledi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gemilerle bağlantı kurdu. Ege Ordusu'nu denetlededi.

AA | 10.02.2018 - 08:10..
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Hulusi Akar'dan üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

HULUSİ AKAR

ZEYTİN DALI HAVA SAHASINI KONTROL ETTİ

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi.

Hulusi Akar'dan üç üniformayla üç farklı bölgede denetim


Komutanlar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetlerken.

DOĞU AKDENİZ VE EGE HAVA SAHASINI DA İZLEDİ

Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi.

Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AKDENİZ VE EGE'Yİ DENİZDEN DE GÖZLEMLEDİ

Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, burada da birlik komutanlarıyla görüştü.

Hulusi Akar'dan üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

EGE ORDU KOMUTANLIĞINA ZİYARET

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hulusi Akar'dan üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

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