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Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Ege ve Akdeniz'de operasyon sinyali veren Genelkurmay Başkanı Akar, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:36..
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Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlenen harekatları hatırlatarak Ege ve Akdeniz'de yeni operasyonların sinyalini verdi.

"GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN..."

Akar, "Biz Afrin'deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu'da, Güneydoğu'daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz." şeklinde konuştu.

Orgeneral Akar'ın bu sözleri, Yunanistan'da yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

YUNANİSTAN'A VE KIBRIS'A MESAJ

Ülkede yayın yapan Eleftheros Tipos Gazetesi, "Türk Genelkurmay Başkanı tehdit ediyor" başlıklı bir haber yayınladı.

"Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Yunanistan’a ve Kıbrıs’a “mesaj” gönderdi." ifadelerinin kullanıldığı haberin detaylarında Hulusi Akar'ın sözlerine yer verilirken, fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı kamuflajlı fotoğraf kullanıldı.

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

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