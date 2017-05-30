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Hulusi Akar'ın Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlar

Genelkurmay Başkanı Akar, Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlarda; "MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük" dedi.

30.05.2017 - 14:56
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Hulusi Akar'ın Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na verdiği yanıtları yayınlandı.

"İLK İSTİHBARAT DARBE DEĞİL MİT'E OPERASYONA YÖNELİKTİ"

Hulusi Akar, "MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak bir operasyon muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"MİT'ten gelen istihbaratta darbe söz konusu olmayıp MİT Müsteşarına karşı yapılacağı iddia edilen bir operasyon ile ilgiliydi. Ancak son zamanlarda adam kaçırma, suikast gibi bazı kişilere operasyon yapılacağı hakkında duyumlar alınmaktaydı. Bu duyumlarla ihbar konusu olay birlikte değerlendirildiğinde daha büyük bir planlama olabileceği şüphesiyle yukarıda belirtilen tedbirler alınmıştır"

AKAR'IN VERDİĞİ YANITLARIN TAMAMI PDF

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Buna göre Akar'ın komisyona verdiği yanıtlar temel hatlarıyla şu şekilde;

İlk andan itibaren hiçbir pazarlık söz konusu olmadı.

Konuşma  özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdürdüm.

Her şeyi göze alarak darbecilere şiddetle karşı çıktım.

FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu.

MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük.

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