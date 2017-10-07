Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e düzenleyeceği intikal öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte Hatay Reyhanlı'daki birlikleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

MEHMETÇİĞE MORAL OLUR

Bu ziyareti CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programında yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın; "Geçtiğimiz günlerde 2. Ordu Komutanı, bugün Sayın Genelkurmay Başkanı'nın oraya gitmesi hazırlıkları yerinde görmek, bütün detaylar yerinde görmek için. Komutanlık Ankara'dan Genelkurmay idare etmek değildir. O Mehmet onu gördüğü zaman aslan gibi olur. 'Tamam benim komutanım benimle beraber' der." sözleriyle açıkladı.

Hulusi Akar'ın sınıra gitmesinin anlamı VİDEO