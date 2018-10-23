Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşarım

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’nın 18’incisi düzenlendi. Turnuvanın ödül töreni geçtiğimiz akşam Akatlar Clubsporium’da yapıldı.

"İNSAN MUTLU OLUNCA BÖYLE OLUYOR"

Kazanan 60 kişi ödülünü Avşar’ın elinden aldı. Tören sonrasında muhabirlerle sohbet eden Hülya Avşar, “Çok keyifli görünüyorsunuz, yoksa aşık mısınız” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey yok şimdilik ama bu aralar olursa bilmiyorum. Aslında çok doğru bir soru. İnsan çok mutlu, keyifli olunca aşık zannediliyor. Ama aşkı da çok kapalı yaşıyorum.”