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Hülya Avşar: Evlenmem aşkımı yaşarım

Arkadaşının nikah şahidi olan Hülya Avşar, “Neden evleneyim? Aşk olursa yaşarım." diye konuştu.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 07:20..
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Hülya Avşar: Evlenmem aşkımı yaşarım

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, arkadaşı Mengü Asasagun ve Levent Cengizhan’ın nikah şahidi oldu.

Evlenmiyorum, bari şahit olayım” diyerek espri yapan Avşar kızı, “Ne zamandır böyle bir masaya oturmadım. Filmlerden bahsedersem çok oturmuşumdur, dermişim” diyerek herkesi güldürdü.

"EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR"

Aile olmakla ilgili konuşan oyuncu, “Yuva kurmak gerçekten çok güzel. Geliyorum, gidiyorum, belki birini bulurum diye ama o da yok, nerede!” dedi. Nikah masasında muzipliklere devam eden Avşar, gelinden çiçeği kendisine atması için ricada bulundu. Oyuncu, “Aşka kapalı mısınız?” ve “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorularına, “Neden evleneyim? Aşk olursa yaşarım. Hiç evlenmeseydim ve çocuğum olmasaydı, nikah masasına otururdum. Açıkçası karşımdaki insana huzur vereceğimi düşünmüyorum. Evlilik devreye girdiği zaman mutluluk ve sağlık bozuluyor” şeklinde konuştu.

Hülya Avşar: Evlenmem aşkımı yaşarım

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