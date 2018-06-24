taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Hülya Avşar kızıyla sandık başında

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer’de kullandı. Anne-kız oy vermeye birlikte geldi.

İHA | 24.06.2018 - 15:44..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. Beraber oy vermeye gelen Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, 1038 numaralı sandıkta bir süre sıra bekledikten sonra oylarını kullandı.

Hülya Avşar kızıyla sandık başında

"HAYIRLIL UĞURLU OLSUN İNŞALLAH"

Kabine ilk olarak Hülya Avşar, ardından da kızı girerek oylarını kullandı. Hülya Avşar kabinden çıktıktan sonra, “Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diyerek oy zarfını sandığa attı. Avşar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hülya Avşar hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Hülya Avşar kızıyla sandık başında VİDEO

AVŞAR KIZI, RENK VERMEDİ

Oyunu kullandıktan sonra seçimle ilgili düşüncelerini aktaran Avşar, “Tek istediğimiz hakkımızda en doğrusu olsun. Üzüntüsüz, sıkıntısız olsun, kolay olsun.” dedi.

Hülya Avşar kızıyla sandık başında

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu araca binerek okuldan ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

504
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

169
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

775
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

95
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

137
Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

213
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM