Hülya Avşar Yavuz Bingöl'ün teklifini kabul etmedi

Yavuz Bingöl ve Hülya Avşar'ın 6 yıl aradan sonra yine beyazperdede buluşacağı iddia edildi. Yavuz Bingöl çekimleri Ocak’ta başlayacak ‘Şef’ için Hülya Avşar’a teklif götürdü. Ancak Avşar eski partnerine “Hayır” dedi.

SİNAN ÇETİN'E DE 'HAYIR' DEDİ

54 yaşındaki Hülya Avşar’a, Berlin in Berlin filmi için Sinan Çetin de şu teklifte bulunmuştu: “Filmin ikincisini çekeceğim. Sen de babaanneyi oyna.” Hülya Avşar bu tekllife de "Kesinlike hayır" demişti. İlk filmde Hülya Avşar cesur sahneleri ile ses getirmişti.