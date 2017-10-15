Hülya Avşar'dan kadınları kızdıracak açıklamalar

"Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programla izleyicilerle buluşan Hülya Avşar, bu haftaki programında kadınları kızdıracak açıklamalara imza attı.

ARADA ALDATABİLİR

Evlilik hayatına ve aldatmalara değinen Avşar kızı, evliliklerin uzun olduğunu ifade ederek erkeklerin arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yapabilmesine yeşil ışık yaktı.

"ÇAKTIRMADAN YAPMAK ZORUNDA"

Hülya Avşar, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" diye konuştu.

DEMET AKALIN KIZDI

Hülya Avşar'ın bu sözlerine en sert tepkiyi Demet Akalın gösterdi: "Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç... Daha neler ya!"