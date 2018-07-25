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Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Yol ortasında aracından inerek dans eden Hülya Avşar'ın cipi birden hızlandı. Lüks cipinin peşinden koşan Avşar kızı aracına yetişemedi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 00:57..
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Gençlerin son dönemdeki en büyük akımlarından olan 'Do the shiggy' Hülya Avşar'ın başına iş açtı. Araçtan inip dans edilen akım, araca yeniden binilerek son bulurken, Hülya Avşar aracın peşinde koşmak zorunda kaldı.

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Bornozuyla dans etmek için araçtan inen Hülya Avşar, dansın figürlerinden uzak bir şekilde sallanmaya başladı.

Arkasını dönen Avşar, bir anda aracın hızlandığını gördü. Aracın sürücü koltuğuna uzanan kişi, Avşar kızının arkasından koşmasına aldırmadan devam etti.

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