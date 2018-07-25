Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Yol ortasında aracından inerek dans eden Hülya Avşar'ın cipi birden hızlandı. Lüks cipinin peşinden koşan Avşar kızı aracına yetişemedi.

Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'i geçti. Araçlarını bırakıp kaçanlardan ormanda ve denizde can verenlerin olduğu belirtildi.

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcunun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 621 milyon euro (3.2 milyar TL) olduğunu açıkladı.