Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Gençlerin son dönemdeki en büyük akımlarından olan 'Do the shiggy' Hülya Avşar'ın başına iş açtı. Araçtan inip dans edilen akım, araca yeniden binilerek son bulurken, Hülya Avşar aracın peşinde koşmak zorunda kaldı.
Hülya Avşar dans edeyim derken arabasından oldu VİDEO
ARACI KULLANAN GAZA YÜKLENDİ
Bornozuyla dans etmek için araçtan inen Hülya Avşar, dansın figürlerinden uzak bir şekilde sallanmaya başladı.
Arkasını dönen Avşar, bir anda aracın hızlandığını gördü. Aracın sürücü koltuğuna uzanan kişi, Avşar kızının arkasından koşmasına aldırmadan devam etti.