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Hülya Koçyiğit: Muhalefet olmayı yanlış anlıyorlar

Ünlü Yeşilçam sanatçısı hülya Koçyiğit, siyaset ve sanatın ayrılmaz birer parça olduğunu, ikisinin de halk için yapıldığını söyledi.

İHA | 21.04.2018 - 07:49..
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DW

'Cansu Canan ile buluşmalar' isimli etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, Türkiye'de 'muhalif' kavramlarının karıştırıldığını belirti. Sanatçıların topluma ayna tuttuğunu söyleyen Koçyiğit, "Toplumu tanımak, onu anlamak ve anlatabilmek bu siyasetin kendisidir." dedi.

Hülya Koçyiğit: Muhalefet olmayı yanlış anlıyorlar


"MUHALİF OLMAK YANLIŞI SÖYLEMEKTİR KARALAMAK DEĞİL"

Türkiye'de 'muhalefetin olmanın' yanlış anlaşıldığını söyleyen Koçyiğit, "Sanat siyasetin içinde, siyaset sanatın içinde ayrılmaz bir parça. Her ikisi de halk için. Muhalif olmak derken günümüzde bazı kavramlar farklı farklı değerlendiriliyor. Muhalif dendiğinde benim aklıma şu geliyor; ben ülkeme karşı olumsuz bir şey gördüğüm zaman ona muhalefet ederim. Karşı dururum veya bir fikrim varsa onu açıklarım." ifadelerinin kullandı.

Koçyiğit, "Gördüğüm yönetimin veya yaşamımın için bazı aksayan bir şey varsa yaptığım eserlerle gündeme taşır ve ortaya çıkarmaya çalışırım. Muhalefet sadece karalamak, kötülemek veya hakaret etmek değil. Muhalefet gerçek anlamda yürürlükte olan şeye karşı bir başka fikriniz varsa, daha iyi olacağını söylerseniz zaten muhalefet etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.

Hülya Koçyiğit: Muhalefet olmayı yanlış anlıyorlar

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