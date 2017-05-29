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Hülya Koçyiğit: Sıkıntım çok

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyal medya paylaşımı ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

29.05.2017 - 10:19
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Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan usta sanatçı, bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Koçyiğit, dayanılmaz ve şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Türk sinemasının efsane ismi, "Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

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