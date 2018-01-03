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Humuslu çocuklar umut için fidan dikiyor

Suriye'nin Humus ilinin Beşar Esad rejiminin ablukasındaki ilçelerinde çocuklar, ısınmak için yakılmak zorunda kalınan ağaçların yerine fidan dikiyor.

AA | 03.01.2018 - 12:42..
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Yaklaşık 7 yıldır iç savaş yaşanan Suriye'de Humus'un kuzeyi, 5 yıldır rejimin ablukası altında bulunuyor. Yaklaşık 250 bin sivilin yaşadığı bölgeye akaryakıt sokulamaması ve rejimin elektrik vermemesi nedeniyle aileler ısınmak için yüzlerce ağacı kesmek zorunda kaldı.

Humuslu çocuklar umut için fidan dikiyor

Humuslu çocuklar umut için fidan dikiyor

GELECEĞİ EKİYORLAR

Yerel sivil toplum kuruluşları, hem bölgeyi yeniden yeşertmek hem de savaş mağduru çocuklara umut aşılamak için fidan dikme etkinliği düzenliyor.

Belirli aralıklarla yapılan "Geleceği Ekiyoruz" adı altındaki etkinlik kapsamında çocuklar, otobüslerle Humus’ta kuşatma altındaki belde ve ilçelerini gezerek kent merkezlerinde, yol kenarları ve park alanlarında onlarca fidan dikiyor.

Kampanyayı organize eden İhsan Yardım ve Kalkınma Derneği Başkanı Hani Sadettin, Humus'un kuzey kırsalında en son başlattıkları etkinlikte en az 300 fidanı çocuklarla birlikte dikmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sadettin, "Kampanya kapsamında çocuklara güven aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunu arttırmayı istiyoruz." diye konuştu.

Humuslu çocuklar umut için fidan dikiyor

"KESİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Son olarak Rastan ilçesinin Dar El-Kebire beldesinde düzenlen etkinliğine katılan çocuklardan Muhammed Ahmet, "Ağaçlar havamızı temizliyor. Maalesef insanlar ısınmak için çok sayıda ağacı kesmek zorunda kaldı. İnşallah bu hayırlı işe bizim de katkımız olur." dedi.

10 yaşındaki Halime Rifai de çok mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah büyüdüğümüzde bu ağaçların gölgesinde oturacağız. Her zaman gelip ektiğimiz fidanları sulayacağım ve kesilmesine izin vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

Humuslu çocuklar umut için fidan dikiyor

"ÇOCUKLARIN DAHA ÇOK SOSYALLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Kampanya sorumlularından Eymen Ebu Muhammed, etkinlikleri muhaliflerin kurduğu yerel meclislerle (belediyeler) ortaklaşa yaptıklarını belirterek, "Etkinliklerimizle çocukların sosyal etkinliklere katılımını arttırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ebu Muhammed, "Gönüllü ekip çalışanlarımız çocuklara ağaç dikmenin yöntemini öğretiyor. Onlara ağaçların faydalarını açıklayan broşürler dağıttı. Ağaçların çevreye kattığı önemin yanı sıra korunması gerektiğini anlattık." ifadelerini kullandı.

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