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Humus’tan tahliye edilen Suriyelileri İHH karşıladı

Rejim ablukası altında sıkıştıkları bölgeden çıkarılarak Azez ve Cerablus'a götürülen bin 354 Suriyeli için kamplarda çadırlar kuruldu.

20.03.2017 - 12:45
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Humus’ta rejim ablukası altında sıkışan bin 354 Suriyeli, Azez ve Cerablus’a tahliye edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahliye edilen Suriyelileri İHH gönüllüleri acil yardım malzemeleriyle karşıladı.

250 ÇADIR KURULDU

İHH, 10 ambulans ve yardım malzemeleriyle karşıladığı sığınmacılar için Azez’deki Mukaveme Kampı’nda da 250 adet çadır kurdu.

Humus’tan tahliye edilen Suriyelileri İHH karşıladı

KONVOYDA 3 AMBULANS 32 OTOBÜS VAR

İlk etapta Kuzey Halep, Cerablus ve Babsusselam bölgesine tahliye edilen konvoyda 3 ambulans ve 32 otobüs bulunuyor. Öte yandan 306 ailenin taşındığı otobüslerde 412 kadın, 519 çocuk ve 423'ü erkek olmak üzere toplam bin 354 kişi yer alıyor.

6 YILDIR YARDIM YAPILIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Koordinatörü Ömer Koparan, İHH olarak 6 yıldır Suriye'de savaşın başlamasıyla birlikte mağdur olan insanlara insani yardım götürmenin yanı sıra insani diplomasi çalışmaları da yürüttüklerini, bu bağlamda bugün Humus El-Waar'dan gelen 306 aile için başta barınma olmak üzere her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Koparan, tahliye edilenleri mobil fırın ve aşevi ile karşıladıklarını, buraya ulaşan insanların ihtiyaçlarını gidermek için ekip olarak tüm gerekenleri yaptıklarını aktardı.

Humus’tan tahliye edilen Suriyelileri İHH karşıladı

TOPLAMDA 15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Toplamda 15 bin kişinin tahliye edileceğini açıklayan Koparan, daha önce de Halep’ten tahliye edilen 45 bin kişiyi karşıladıklarını ve hayırseverlerin desteğiyle onların barınma, gıda, giyecek gibi acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

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