taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3724
Euro
7.41435
Altın
1204.24
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.962

Huntington hastalığı nedir

Nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilip, algısal becerilerin kaybolması ve zihnin yavaşlaması ile ortaya çıkan hastalığı Huntington hastalığı denir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Bir çeşit genetik bozukluk sonucu ortaya çıkan bu nörolojik rahatsızlık, hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental geriliklerin görülmesiyl ortaya çıkar. Beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan bu genetik rahatsızlık, hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe yol açabilmektedir.

Huntington hastalığı nedir

HUNTİNGTON HASTALIĞI ETKİLERİ

Duygusal ve bilişsel sorunlara yol açan bu hastalı, beyin ve sinir sistemini doğrudan etkilemektedir. Kişiden kişiye etkileri değişim gösteren Huntington hastalığı, aile bireylerinde bile oldukça değişken seyreder.

Hastalığın belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.

Huntington hastalığı nedir

TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Bu hastalığın günümüzde bilinen bir tedavisi henüz bulunmamakta. Ciddi bir bakımla, dopamine gibi ilaçlarla hastanın semptomları bir miktar azaltılıp kontrol altına alınabilirken, bu durum yalnızca hayat kalitesini bir miktar yükseltmeye ve hastalığa karşı direnç seviyesini bir miktar yükseltmekte.

Huntington hastalığı nedir

Bilimin ilerlemesi sayesinde geliştirilen kök hücreterapileriyle beynin dejenerasyona uğramış bölgelerinin yakın gelecekte tamir edilebilmesi umulmaktadır.

Tüm Dünya'da her 100.000 kişiden 5-10 arasında kişide Huntington Hastalığı'nın görüldüğü düşünülmektedir. Türkiye'deki sayı ise net olarak bilinmemektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağırsak gazı nedir

Bağırsak gazı nedir

10
Mitomani nedir

Mitomani nedir

3
Kök hücre nedir

Kök hücre nedir

2
Semerli tırtıl nedir

Semerli tırtıl nedir

0
Kolajen nedir

Kolajen nedir

1
Sevmek istediğiniz hayvana nasıl yaklaşmalısınız

Sevmek istediğiniz hayvana nasıl yaklaşmalısınız

4
Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

1