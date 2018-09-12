Huntington hastalığı nedir

Bir çeşit genetik bozukluk sonucu ortaya çıkan bu nörolojik rahatsızlık, hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental geriliklerin görülmesiyl ortaya çıkar. Beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan bu genetik rahatsızlık, hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe yol açabilmektedir.

HUNTİNGTON HASTALIĞI ETKİLERİ

Duygusal ve bilişsel sorunlara yol açan bu hastalı, beyin ve sinir sistemini doğrudan etkilemektedir. Kişiden kişiye etkileri değişim gösteren Huntington hastalığı, aile bireylerinde bile oldukça değişken seyreder.

Hastalığın belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.

TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Bu hastalığın günümüzde bilinen bir tedavisi henüz bulunmamakta. Ciddi bir bakımla, dopamine gibi ilaçlarla hastanın semptomları bir miktar azaltılıp kontrol altına alınabilirken, bu durum yalnızca hayat kalitesini bir miktar yükseltmeye ve hastalığa karşı direnç seviyesini bir miktar yükseltmekte.

Bilimin ilerlemesi sayesinde geliştirilen kök hücreterapileriyle beynin dejenerasyona uğramış bölgelerinin yakın gelecekte tamir edilebilmesi umulmaktadır.

Tüm Dünya'da her 100.000 kişiden 5-10 arasında kişide Huntington Hastalığı'nın görüldüğü düşünülmektedir. Türkiye'deki sayı ise net olarak bilinmemektedir.