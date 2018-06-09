taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Hurda araç teşviki karbondioksit salınımı düşürecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hurda araçların trafikten silinmesiyle 15 milyon ton karbondioksitin salınımının sona ereceğini söyledi.

AA | 09.06.2018 - 12:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Maliye Bakanlığınca 16 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekmeleri karşılığında yeni alınacak araçlar için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki verilmesini düzenleyen tebliğin hazırlandığını hatırlattı. Öztürk, "Tebliğ ile ülke ekonomisine kazandırılacak kazancın yanı sıra iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda ve yaşlı araç kaynaklı sera gazı salınımı da azalacak." diye konuştu.

KARAYOLU ULAŞIMI 75 MİLYON TON KARBONDİOKSİT SALINIMINA NEDEN OLUYOR

Türkiye'nin karbondioksit miktarının 2016'da 496 milyon ton olduğuna dikkati çeken Öztürk, karayolu ulaşımından kaynaklanan karbondioksit miktarının ise 75 milyon ton olduğunu hatırlattı.

Hurda araç teşviki karbondioksit salınımı düşürecek

6 MİLYON ARAÇ TEŞVİK KAPSAMINDA

Tebliğ kapsamında trafiğe kayıtlı 22 milyon 551 bin araçtan yaklaşık 6 milyon aracın etkileneceğini dile getiren Öztürk, tebliğde yer alan bu araçların sera gazı emisyon miktarı, araçların model yıllarına göre değişen sayıları, emisyon faktörleri ve yılda ortalama gittikleri yol miktarları dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarını hesapladıklarını aktardı.

15 MİLYON TON DAHA AZ KARBONDİOKSİT

Buna göre, tebliğ kapsamındaki araçların sera gazı emisyon miktarının yaklaşık 15 milyon ton karbondioksite eşdeğer olduğunu vurgulayan Öztürk, "6 milyon hurda araç sahibinin araçlarını trafikten çekmesi halinde 15 milyon ton karbondioksit salınımı sona erecek. 15 milyon ton karbondioksit, Türkiye'nin karayolu ulaşımından kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarının yüzde 20'sine, toplam emisyonların ise yüzde 3,1'ine tekabül ediyor." dedi.

Hurda araç teşviki karbondioksit salınımı düşürecek

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun düşeceğini ve küresel ısınmanın etkisinin azalacağını belirten Öztürk, fosil yakıt kullanımının da aynı oranda azalacağını kaydetti.

Öztürk, hurda araç teşvikini, "Bu uygulama, çevreci ve sera gazı emisyonunu azaltıcı bir uygulamadır." şeklinde değerlendirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

181
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

177
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

96
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

110
Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

46
Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

86
Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94