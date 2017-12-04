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Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler.

İHA | 04.12.2017 - 11:53..
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Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bir anda ilginin arttığı yerli otomobil projesine 3 yıl önce başlayan Giresun Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencileri, ilk etapta hurda bir aracı baştan aşağı yenileyerek ve dizayn ederek elektrikli araca dönüştürdüler.

2 BUÇUK YIL SÜRDÜ

Kendilerine görev verildiği takdirde ellerinden geleni yapacaklarını belirten GRÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Anıl Kaya, “Biz Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü olarak yaklaşık 3 yıl öncesinden beri bir çalışma içerisindeydik. Bölüm hocalarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bir elektrikle çalışan araç dizayn ettik sıfırdan itibaren. Yaklaşık 2 buçuk yıl süren bir projeydi. Öğrencilerimiz bu aracın yapımında tamamen kendileri çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz bu önemin daha bir farkındayız. Giresun Üniversitesi olarak da elimizden geldiğince çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Bize görev verilirse biz elimizden geleni Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda yapmaya hazırız.” dedi.

Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

"ARAÇ BİZE HİBE EDİLDİ"

“Herhangi bir görev verilirse bilgi birikimimizi sahaya yansıtmak adına her türlü çalışmaya katkı vermekten memnuniyet duyarız.” diyen Öğr. Gör. Birkut Güler, “Öğrencilerimizle beraber bir ekip olarak bu tür çalışmalara her zaman açığız. Bu çalışmanın devamında Rektör hocamız tarafından bize bir araç hibe edildi. Bunun üzerinde sökerek ve çeşitli de monte işlemlerine tabi tutarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışma mekanizmasını daha iyi tanımak ve bir tasarım bakış açısını geliştirmek amaçlı.” ifadelerini kullandı.

Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

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Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

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