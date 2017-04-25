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Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

25.04.2017 - 10:38
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Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden hurda taşıyan bir kamyonda kaçak sigara nakli yapılacağı bilgisini alarak çalışma başlattı.

Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kamyonu takibe alan ekipler, Onur Mahallesi'ndeki bir hurda deposuna kadar izledi. Depoya giren kamyondan, üzeri preslenmiş metal ve plastik hurdalarla kapatılmış olan kaçak sigaralar boşaltılırken ekipler baskın yaptı.

Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Baskında polisi gören zanlılar, binanın çatısına çıkıp, arka sokağa geçerek kaçmaya çalıştı. Deponun çevresini kuşatan ekipler, kaçmaya çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, depoda yapılan aramada bulunan yaklaşık 500 bin paket kaçak sigaraya da el kondu.

Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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