Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Aydın'ın Efeler İlçesi'ndeki Umurlu Mahallesi'nde Aydın-Denizli karayolundaki boş bir binadan topladıkları hurda malzemeleri yüklemek için yolun bir şeridini işgal eden at arabası ve üzerindeki metal hurda malzemeler trafiği tehlikeye düşürürken, yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler at arabasına ve demir çubuğa çarpmamak için ana yolda direksiyon kırarak manevra yapmak zorunda kaldılar.

Yoldan geçen vatandaşlar, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ve at arabasını sorumsuzca yol kenarına park eden hurda toplayan kişilere tepki gösterdiler.

Yaşanan tehlike ve at arabası ile hurda toplayan vatandaşların duyarsızlığı objektiflere yansıdı.









