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Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Aydın-Denizli karayolunda park edilen bir at arabası adeta kazaya davetiye çıkardı.

İHA | 16.12.2017 - 13:25..
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Aydın'ın Efeler İlçesi'ndeki Umurlu Mahallesi'nde Aydın-Denizli karayolundaki boş bir binadan topladıkları hurda malzemeleri yüklemek için yolun bir şeridini işgal eden at arabası ve üzerindeki metal hurda malzemeler trafiği tehlikeye düşürürken, yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Sürücüler at arabasına ve demir çubuğa çarpmamak için ana yolda direksiyon kırarak manevra yapmak zorunda kaldılar.

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Yoldan geçen vatandaşlar, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ve at arabasını sorumsuzca yol kenarına park eden hurda toplayan kişilere tepki gösterdiler.

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Yaşanan tehlike ve at arabası ile hurda toplayan vatandaşların duyarsızlığı objektiflere yansıdı.

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

Hurda için trafiği tehlikeye attılar

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