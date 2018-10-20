Hurda malzemelerden at heykeli yaptı

Mozaik ustası Mervan Altınorak, hurda otomobil ve motosikletlerden temin ettiği 30 bin parçadan at heykeli yaptı. Mervan Altınorak, tamircilerinden bilye, zincir, amortisör, vida, balata ve buji gibi hurda durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.

HEYKELE YOĞUN İLGİ

Heykelin son kontrollerini yaptığını anlatan Altınorak, "Atıl durumdaki malzemeleri kaynak yaparak bir araya getirdim. Oldukça farklı ve güzel bir eser ortaya çıktı. Heykele bakmak için çevreden geçenler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Eserimin Ankara'da ilgi göreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.



