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Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

Erciyes Üniversitesi heykel bölümü öğrencileri, hurdalıktan topladıkları eşyalardan tasarladıkları eserleri sergiledi.

AA | 16.05.2018 - 15:08..
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  2. Kültür Sanat

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri, hurda malzemelerden çeşitli sanat eserleri tasarladı.

Heykel bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından çevre bilinci oluşturmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında okulda atıl durumda olan metal eşyalar toplandı.

Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Yaklaşık 2 haftada toplanan, aralarında su vanaları, kesilmiş sac parçaları, tel, teneke, çelik boru, profil ve çeşitli metal parçalardan oluşan malzemeler, öğrenciler tarafından bir araya getirildi.

Hurda malzemelerle tasarım yapan 8 kişilik öğrenci grubu, insan veya hayvan soyutlaması kurgusuyla irili ufaklı yaklaşık 26 eser yaptı. Öğrencilerin eserleri, Hunat Hatun Medresesi'nde hafta sonuna kadar açık kalacak sergiyle sanatseverlerin beğenisini sunuldu.

Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

"BİR AYDA TAMAMLADIK"

Öğrencilerden Atıf Kahveci, "Toplamda 26 eseri 8 kişi yaptık. Sınıf olarak bu eserleri yaptık. Birçoğunu atık materyallerle yaptık. Yaklaşık bir aylık bir süre zarfında yaptık bu eserleri. Eserlerimizde insan veya hayvan soyutlaması yapıyoruz. Yarasa, kuş gibi canlı varlıkların soyut çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmalarımızı hurda dediğimiz atık materyallerle yaptık. Üniversitemizin hurdalığındaki atık malzemeleri ve okulda işe yaramayan parçaları topladık. Mesela mikroskobun camlarını, kullanılmayan vanaları ve atıl durumdaki sac parçalarını birleştirerek yaptığımız çalışmalar mevcut" dedi.

Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

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