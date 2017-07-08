Hurda satarak evini yaptı, 2 çocuğunu okuttu, emekli oldu

Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi'nde 15 yıl terzilik yaptıktan sonra iflas eden 2 çocuk babası 55 yaşındaki Yusuf Bir, eşi 51 yaşındaki Melehat Bir ile birlikte 13 yıldır topladığı hurda metaller ile odunları satarak geçiniyor. Yusuf Bir, bu iş sayesinde evini yaptığını, 2 çocuğunu evlendirdiğini ve Bağ-Kur'dan emekli olduğunu söyledi.

HURDACILIKLA AYLIK 5-6 BİN KAZANIYORDU

Yusuf Bir, işlerinin kötü gitmesiyle terzi dükkanını kapatıp bir süre iş aradı. İş bulamayınca Sapça Mevkii'ndeki uçurumda bakır, demir gibi hurdaları toplamaya başladı. Yusuf Bir, eşi Melahat Bir ile birlikte her gün moloz yığınlarının arasında bulduğu hurda metal ve odun parçalarını kamyona yükleyerek sattı. İlk zamanlar aylık kazancı 5-6 bin lirayı bulan Yusuf Bir, kazancıyla babasından miras kalan araziye ev yaptı ve 2 oğlunu okutup evlendirdi. Bunların yanında Bağ-Kur'dan da emekli oldu.

"MADEN OCAKLARINDA ÜRETİMİN AZALMASIYLA İŞLERİM DÜŞTÜ"

Yusuf Bir, maden ocaklarında son zamanlarda üretimin azalmasıyla aylık kazancının 1000-1500 TL'ye düştüğünü söyledi. Hala hurda toplamaya devam eden Yusuf Bir, şöyle konuştu: "Burası sayesinde emekli oldum. 11 bin lira sigorta borcum vardı. Onu da ödedim. Odunu, bakırı satıyorum. Kömürü kendim kullanıyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan Allah razı olsun. Üretim düşünce buraya gelen kamyon sayısı da azaldı, gelen insan da azaldı. Gücüm yettiği yere kadar burada çalışacağım."

"YAŞAMAK İÇİN ÇABALAYACAKSIN"

Melehat Bir ise, ekmek paraları ve yakıtlarını buradan karşıladıklarını anlatırken, "Taşların arasında kazma kürek buluyoruz, topluyoruz. Allah sağlık verdikçe devam edeceğim. Her iş zordur. Gençlerin güvendikleri yer var. Babam veya kayınpederim para verseydi biz bunu yapar mıydık? Yaşamak için çabalayacaksın, oturmayacaksın. 'Biri bana filtre versin, kurban gelsin, et versin.' demeyeceksin. Başımız dik, yüzümüz ak, burada ekmeğimizi çıkartıyoruz" diye konuştu.

























