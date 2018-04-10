Hurda taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde, kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte adeta tehlike yarattı.

FAZLA YÜKLE ARAÇLARI SOLLADI

Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatan kamyona yüklenen ağırlığın sağ baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü.

Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti.

Hurda yüklü kamyon korkuttu VİDEO