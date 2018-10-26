taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6499
Euro
6.4297
Altın
1234.47
Borsa
93615.95
Gram Altın
223.678

Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

Airbus A300 tipi hurda uçağın, restoran olarak hizmet vermesi için çalışmalar başladı.

DHA | 26.10.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul'da parçalara ayrılıp, TIR'larla taşınarak Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçağın, restoran- kafeterya olarak hizmet vereceği 25 bin metrekarelik arazide 10 gün önce başlayan montajı, tüm hızıyla sürüyor. Gelecek ay montajı tamamlanacak uçağın yeni sezondan itibaren hizmet vermesinin hedeflendiği bildirildi.

Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

KARDEŞLER SATIN ALDI

Uzun bir süre uçtuktan sonra iki yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 380 yolcu kapasiteli, 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, Muğla'da bir tatil köyünde alternatif turizm konsepti için restoran- kafeterya olarak kullanılmak üzere Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) isimli girişimci iş adamı kardeşler tarafından satın alındı.

Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

15 EKİM'DE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 8 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden olan Ula ilçesi kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi.

Muğla-Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen, 15 işçi, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de çalışmalara başladı.

Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

250 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Cemal Işıldak, montajı yapılacak uçağın tamamlandığında yaklaşık 250 kişiye hizmet verecek restoran-kafeteryaya dönüştürülerek alternatif turizme katkı sağlayacağını söyledi. Işıldak, restoran- kafeteryanın istihdama da önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti.

Hurda uçak restoran- kafeterya olarak hizmet verecek

Yerden 2 metre yükseklikte, beton platforma tekerlekleri üzerine yerleştirilen uçağın montajının gelecek ayın sonunda tamamlanacağını belirten Işıldak, yeni sezonda ise hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

114
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

106
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

122
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

86
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

43
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

132
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM